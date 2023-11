Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt chama ator de "idiota"

Filho adotivo do casal divorciado Brad Pitt e Angelina Jolie, Pax Thien Jolie, de 19 anos, chamou o pai de "idiota de classe mundial" e de "humano horrível" em uma publicação no Instagram feita três anos atrás, quando ele tinha 16.

Pax publicou essas mensagens em pleno Dia dos País naquela época. À ocasião, sua conta na rede social era restrita a amigos próximos e por isso não veio a público em 2020.

Na mensagem, Pax escreve, no Stories, que a vida como estrela do astro de Hollywood Brad Pitt era um "inferno constante". A informação do post do rapaz foi revelada pelo jornal britânico DailyMail na segunda-feira (20/11).

Mensagem do filho do casal divorciado Brad Pitt e Angelina Jolie publicada no Dia dos Pais de 2020 (foto: Reprodução/Instagram @paxalbum)

Reação do ator

Informações dos bastidores de Hollywood dão conta que Brad Pitt achou "deprimente" ver que esse conteúdo foi resgatado pela mídia.

Pessoas próximas de Pitt dizem ser frustante que o filho tenha essa atitude com o pai. "É frustrante ver Brad sendo pintado como uma espécie de 'pessoa má' quando isso está longe da verdade", disse uma fonte consultada pelo jornal The Sun.

A fonte acrescentou que Pitt tem “grande respeito” por seus filhos e diz que “diz muito” que ele “opta por manter um silêncio digno” sobre a situação.

O garoto Pax

Pax Thien Jolie foi adotado pela atriz e então mulher de Brad Pitt, Angelina Jolie, em um orfanato na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, em 2007. Ele tinha três anos e foi abandonado ainda recém-nascido por sua mãe biológica, que era viciada em em heroína.

Quando Pitt e Jolie se separaram em 2016, apenas dois anos depois de se casarem em uma cerimônia privada na França , Pax e os outros cinco filhos do casal separado ficaram com Angelina Jolie.