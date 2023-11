Ao contrário das altas expectativas antes da estreia, o remake de Elas por Elas se tornou uma das maiores dores de cabeça da Globo atualmente. Em cartaz desde o final de setembro, a novela assinada por Alessandro Marson e Thereza Falcão está perdendo público a cada novo capítulo, em tendência de se tornar um fracasso histórico.

Até o episódio exibido no último dia 18 de novembro, a trama estrelada por Deborah Secco, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles, Maria Clara Spinelli e Lázaro Ramos acumula média de apenas 15,7 (16) pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados do Kantar Ibope Media (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos).

O desempenho de Elas por Elas, inclusive, já conquistou o título de pior audiência registrada no horário das seis da Globo de sua história, superando até mesmo Nos Tempos do Imperador (2021), que curiosamente também foi assinada pela dupla de autores responsável pela nova versão do clássico de 1982.

Como se já não bastasse, a trama têm sido superada em algumas ocasiões até mesmo pelas reprises veiculadas no horário vespertino da emissora da família Marinho, Mulheres de Areia e Mulheres Apaixonadas, que estão alcançando um público maior que a produção inédita, seja nos índices, ou na participação de TVs ligadas, o famoso share.

