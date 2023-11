Betty Faria desabafa: "Acho teatro chato e não tenho mais vocação"

Betty Faria, atriz, concedeu entrevista ao podcast Par ou Ímpar e comentou que anda saturada de atuar no teatro. A veterana passou anos omitindo essa opinião.

"Acho teatro chato e não tenho mais vocação"

"Nunca tive coragem de confessar que não tenho vocação para o teatro, mas agora eu confesso. Quando chega domingo, não gosto de ter que ir ao teatro em dia de sol. Gosto de fazer novelas e filmes. Eu vou ao teatro e faço bem, mas acho chato e não tenho mais vocação", confessou ela.

Em outro trecho da entrevista, a atriz veterana confessou que sempre teve um temperamento rebelde. "Em casa, contestava, me desagradava aquilo que eu via e ia embora. Eu, com 4 anos de idade, eu fugi para ir trabalhar no circo", revelou.

Em junho, aos 82 anos, Betty Faria polemizou ao surgir na praia de maiô e ignorou o preconceito na web. A atriz se encontra na série do Globoplay, o Codex 632.

O post Betty Faria, a eterna Tieta, desabafa: ‘Acho teatro chato e não tenho mais vocação’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.