Thiago Servo fala pela primeira vez sobre caso de DNA na Justiça

Através do Instagram, o campeão do reality show A Grande Conquista, apontou que pretende recorrer ao exame de DNA, que não foi solicitado, mesmo com a decisão do juiz - (crédito: Reprodução/Instagram) Observatório dos Famosos Observatório dos Famosos E-mail

Thiago Servo utilizou as redes sociais, e se pronunciou pela primeira vez sobre o caso na Justiça, em que recorreu em ação indenizatória, após ter sido concluído que ele não é pai de uma criança, a quem chegou a pagar pensão alimentícia e até mesmo tendo sido preso, em meados de 2016.

Através do Instagram, o campeão do reality show A Grande Conquista, da Record, apontou que pretende recorrer ao exame de DNA, que não foi solicitado, mesmo com a decisão do juiz. "Não sei se vocês sabem, a lei no Brasil funciona assim: quando é convocado lá o DNA, o teste, e o pai não vai, ele já é considerado pai, mas quando a mãe não vai, é considerado como se o pai não fosse o pai, então o pai sofre", declarou o cantor sertanejo, que formava dupla com Thaeme.

Thiago Servo ainda revelou ter concedido uma entrevista onde abordava sobre a situação, mas foi impedida de ir ao ar. "Em momento nenhum eu citei o nome de alguém. Na verdade, eu só quero ter o direito de saber se eu sou o pai, entendeu? É tudo o que eu mais quero", disse ele.

"Inclusive, é uma coisa que eu acho uma injustiça tremenda, não só comigo, eu ainda tenho voz para vir aqui falar com vocês, tem bastante gente que me acompanha. Mas e os pais que não podem fazer nada e tem que sofrer calado?", declarou Thiago.

O post Thiago Servo se pronuncia pela primeira vez sobre caso de DNA na Justiça foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.