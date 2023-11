Em exposição, artistas de Brazlândia transformam lixo em luxo

A partir de sexta-feira (24/11), a Casa do Turismo de Brazlândia (DF) recebe a exposição coletiva Do lixo ao luxo, que apresenta quadros, esculturas, objetos artísticos, decorativos e utilitários originados da reciclagem. As obras de artes são feitas a partir de materiais que normalmente seriam descartados, mas que são transformados em produtos de qualidade. A exibição permanece até dia 8 de novembro deste ano (2023).

Os trabalhos apresentados são produzidos por artistas e artesãos do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, entre outros. Cada um leva para as peças os próprios traços culturais nas peças. As obras são estruturadas a partir de restos de resíduos sólidos como tecidos, plásticos, metais, vidros, madeiras e fibras naturais.

Entre os artistas, está Antenor Pereira, Aryanna Brasil, Ataíde Carvalho, Beatriz Morais, Bita Escultor, Caetana Santos, Daniela Iguizzi, Edmar José Peixoto, Francinaide Farias, Julia Brownieira, Keula Rodrigues, Nego Lila, Odineide Sotero, Renato Matos, Roberto Fontenelle, Sandra Silva, Sandro André, Skartazini, Uilian Alves e Valdiney Carvalho.

Com cerca de 30 associados, a exposição foi viabilizada pelo trabalho conjunto da Associação de Catadores de resíduos sólidos de Brazlândia (DF) e conta com o apoio da ONG Moradia e Cidadania e da Administração Regional de Brazlândia (DF).

Serviço

Exposição coletiva Do lixo ao luxo

Entre esta sexta-feira (24/11) 8 de dezembro, na Casa do Turismo Brazlândia/DF (Setor Norte, AE 1N)