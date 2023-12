Babu Santana faz desabafo e diz que atual mulher perdeu trigêmeos

Babu Santana pai de três filhos de relacionamentos anteriores, abriu o coração em uma recente entrevista ao podcast "Papagaio Falante", e contou sobre a experiência traumática que teve com a atual esposa, Livia Nascimento, de 28 anos. O ator compartilhou que Livia, com quem está casado há dois anos e seis meses, engravidou de trigêmeos, uma notícia que trouxe grande alegria ao casal. Contudo, a felicidade se transformou em tristeza quando a gravidez não evoluiu. Apesar do momento difícil, Babu destacou que hoje conseguem falar sobre o assunto com mais tranquilidade, revelando a profunda ligação que construíram ao longo do relacionamento.

O casal se conheceu de maneira peculiar, através de um aplicativo de relacionamento, durante o período da pandemia da Covid-19. Babu compartilhou detalhes sobre o início do relacionamento, lembrando que, no primeiro encontro, mesmo sem trocar beijos, acabaram dormindo juntos. Essa experiência inicial logo se transformou em uma convivência mais próxima, com Livia passando uma semana na casa do ator. A história do casal revela uma conexão especial, que superou as dificuldades e desafios impostos pela pandemia.

Durante a entrevista, Livia também teve a oportunidade de compartilhar seu ponto de vista sobre o relacionamento. Ela confessou ter se interessado por Babu muito antes de conhecê-lo pessoalmente, destacando o charme do ator. A referência a um filme estrelado por Babu, "Mundo Cão", ressaltou a admiração que ela já nutria por ele. Essa troca de experiências e perspectivas evidencia a profundidade do vínculo entre o casal, que superou as barreiras da virtualidade e se consolidou na vida real.

Além das histórias de amor e superação, o ator também revelou que é pai de três filhos: Laura, de 21 anos, Bárbara, de 20, e Pinah, de seis. Essa revelação adiciona camadas à narrativa de Babu Santana, mostrando a importância da família em sua vida e como a chegada dos trigêmeos, mesmo que não tenha se concretizado, representaria um capítulo significativo em sua jornada como pai e companheiro.

