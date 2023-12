Ex-marido de Naiara Azevedo se pronuncia: "Reconheço meus erros"

Reprodução/Instagram Naiara Azevedo e Rafael Cabral

Rafael Cabral, ex-marido de Naiara Azevedo, que foi denunciado por violência doméstica, se manifestou acerca da medida protetiva concedida à cantora sertaneja na Justiça, contra ele.

Através de um comunicado enviado à coluna Splash, do UOL, o empresário admitiu os erros cometidos enquanto era casado com a ex-BBB, na união que durou entre 2016 e 2021, mas ressaltou a estranheza com as acusações feitas.

"Reconheço meus erros"

"Humildemente reconheço os meus erros e minhas falhas humanas enquanto marido, respeito e acolho as decisões da justiça e espero que através do diálogo possamos construir um consenso e esclarecer eventuais dúvidas e divergências", disse o ex-marido de Naiara Azevedo.

Rafael Cabral, por sua vez, não poupou elogios elogios à ex-mulher, em meio as graves acusações feitas contra ele. "Naiara é uma artista completa e uma pessoa incrível, a qual dediquei mais de 10 anos da minha vida, tem a minha total admiração e o carinho de toda minha família, desejo a ela sempre o maior sucesso do mundo", pontuou.