Três meses após ser baleado na cabeça, Mingau dá beijo na filha; veja

Mingau, músico e baixista da banda Ultraje a Rigor, apresenta melhora nos movimentos, após ter sido baleado na cabeça com uma arma de fogo na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, em setembro deste ano.

Internado em um hospital particular de São Paulo, o artista beijou a filha Isabella Aglio. O momento foi filmado e publicado no perfil do Instagram da filha do artista.

"OBRIGADA MEU SENHOR!!!!!!!!! Há exatos 3 meses passei pelo pior dia de toda a minha vida e hoje, recebo o presente mais lindo de todos!", escreveu Isabella, sobre o beijo recebido pelo pai.

Confira:

O que aconteceu com Mingau

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, levou um tiro na cabeça em Paraty, na região conhecida como Praça do Ovo, na Ilha das Cobras. Ele estava em um veículo com o amigo, que à época disse que os dois haviam sacado dinheiro no banco e fariam um lanche naquela praça. Os autores dos tiros foram criminosos armados, segundo a polícia.

O músico tem uma pousada na região de Paraty. Enquanto dirigiam naquela área, o carro passou em alta velocidade por um quebra molas e saltou. Neste momento, vários tiros foram efetuados na direção do veículo. Mingau foi baleado e levado a um hospital municipal na cidade.

No entanto, a unidade carecia de um neurocirurgião. O músico então foi transferido a um hospital particular, em São Paulo.

Dos cinco suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio, a polícia prendeu quatro. O último preso foi um rapaz de 29 anos detido em uma na Zona Rural de Taubaté, no interior de São Paulo.