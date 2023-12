No Carnatal, Claudia Leitte rebate críticas: ‘A gente faz as coisas com boa intenção’

Claudia Leitte, cantora, marcou presença no Carnatal, no Rio Grande do Norte, neste sábado (09) e falou sobre críticas que recebe constantemente na web em entrevista à Quem.

‘A gente faz as coisas com boa intenção’

"É a vida. A gente faz as coisas com boa intenção para fazer as pessoas felizes e está tudo certo. Quando a gente não agrada todo mundo também está tudo certo", desabafou.

Recentemente, a equipe da cantora precisou se manifestar após ser acusada de plágio devido ao single Liquitiqui. "Informamos que a canção Liquitiqui, da cantora Claudia Leitte, possui construção melódica e composição absolutamente diferentes da música com a qual é comparada, o que não justifica a acusação infundada de plágio", começou a nota.

"A Bpmcom lamenta que notícias sejam pautadas em cima de julgamentos e acusações irresponsáveis na web", concluiu.