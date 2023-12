Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (16/12)

Equívocos arraigados.

Data estelar: Sol e Netuno em quadratura.

Não! Não está tudo bem no mundo de nossa humanidade, e não poderia estar já que continuamos prestando reverência aos parâmetros ideológicos que promovem confronto e inimizade entre os seres humanos. Parâmetros esses tão arraigados nas religiões e na mais moderna crença, que é o materialismo científico, que nos passam inadvertidos.

Não! Não há como estar tudo bem e estará tudo cada vez pior se não nos dedicarmos com urgência a questionar nossas crenças equivocadas, se não revisarmos com a racionalidade de que nos gabamos as nossas tradições decadentes. Porque tampouco pode estar tudo bem em nossa civilização se não nos posicionarmos de forma crítica diante das Divindades e dos livros ditos sagrados que parecem estimular a equivocada ideologia de que alguns povos devam ser superiores aos outros.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Às vezes bate uma saudade de algo que, de fato, nunca aconteceu. É como uma memória de eventos dos quais sua alma não participou, mas que, mesmo assim, deixaram uma marca, por onde, agora, bate aquela saudade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É importante apontar os erros, mas sem que isso pareça um julgamento severo, apenas uma sugestão para que o rumo seja retificado, sem que a ação ofenda alguém. Todo cuidado é importante nesta parte do caminho.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aceite a ajuda oferecida, porém, tenha cuidado para não praticar de imediato o que seja aconselhado, prefira passar tudo pelo fino crivo do entendimento racional para verificar se as sugestões são mesmo boas. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas preferem não pensar muito em como fazer o que pretendem, apenas se lançam à experiência e que seja o que Deus quiser. Porém, se for o caso de “Deus quiser”, essa força cósmica faz seu querer através de nós.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ofereça sua generosidade a quem realmente a merecer, porque senão essa virtude será maltratada. Ofereça seu entusiasmo a quem seja capaz de acompanhar o sentimento com sinceridade, e não por pura formalidade. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É sempre mais confortável ter certezas do que dúvidas ou dilemas, porém, não é possível pretender que as certezas estejam sempre na crista da onda, porque isso seria ilusório. Permita que as incertezas tomem conta também.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muitas coisas você sabe, porém, ainda é muito mais o que você desconhece do que aquilo que sua alma domina, e isso é muito bom, porque motiva você a continuar aprendendo, amadurecendo e descobrindo formas novas de agir.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O regozijo do momento é grande, talvez maior do que o cenário em que acontece, mas é verdadeiro, e o que importa agora é você o compartilhar com as pessoas que saibam valorizar a experiência. Já sabe com quem?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É impossível experimentar toda a diversidade de caminhos entre o céu e a terra numa só existência, por isso é necessário usar o discernimento para saber escolher quais experiências descartar e quais encarar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem tudo precisa se encaixar dentro das regras da racionalidade, porque é evidente que a razão fica curta para explicar todas as experiências de nossa humanidade. É preciso usar outros instrumentos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As certezas são temporárias, mas enquanto duram inflamam o coração, que se precipita a tomar decisões. Isso é bom, desde que você também se prepare a mudar tudo no momento em que as certezas deixarem de valer.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ilumine suas sombras, mas não se acostume a olhar tanto na direção delas, porque corre o risco de se enamorar delas. Assim, em vez de você iluminá-las, sua consciência acabará ensombrecida, e isso sem perceber.