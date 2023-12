Carlinhos Maia fala sobre discussão que teve com Luísa Sonza em 2019

O influencer Carlinhos Maia relembrou nas redes sociais o desentendimento que teve com Luísa Sonza, em 2019. Na ocasião, ele e seu parceiro Lucas Guimarães convidaram Whindersson Nunes para ser seu padrinho de casamento, mas o humorista declinou o convite.

"Todo mundo tem direito de evoluir, assim como Luísa hoje em sua melhor fase, também estou. Lá atrás tudo era levado a sério demais. Mágoas do dia do nosso casamento. Coisas de trabalho. Eu não sabia lidar com toda aquela pressão e comecei a ter ‘síndrome de perseguição’. Hoje nos resolvemos, tanto Luísa [quanto] Whindersson", explicou.

Whindersson Nunes enfrentava uma depressão e ainda mantinha relacionamento com Luísa Sonza. Lucas Guimarães teria se revoltado com a atitude do humorista, como a cantora que supostamente teria falado cobras e lagartos para defender o marido na época.

Por falar em Carlinhos Maia, o influencer chocou a web ao mostrar sua nova mansão avaliada em R$ 10 milhões.

