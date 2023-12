Bianca Andrade fala sobre depressão: ‘Muito estímulo o tempo inteiro’

A influencer Bianca Andrade participou do podcast Vaca Cast e comentou que a "ficha" em relação à maternidade caiu recentemente. Ela é mãe do Cris, do relacionamento com Fred Bruno.

"Há cinco meses eu não queria ter outro filho de jeito nenhum. É impossível, não tem como, é muita coisa na minha vida. Fui diagnosticada recentemente com depressão. É muito estímulo o tempo inteiro na minha cabeça. É impossível ter um movimento saudável", revelou.

"Nada tira da minha cabeça que uma mãe feliz é um filho feliz. Eu sair para trabalhar não quer dizer que eu seja uma mãe pior, muito pelo contrário. Sou uma mãe que precisa continuar a vida, que precisa continuar sendo feliz e eu preciso também sustentar meu filho", desabafou.

Bianca Andrade tem impressionado na web com a boa forma física. Com mais de 15 milhões de seguidores, a influencer chamou muita atenção no BBB20.

