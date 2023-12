Gracyanne Barbosa, que se tornou uma das musas fitness mais cobiçadas das redes sociais, recentemente viralizou após ter chamado a atenção pelo tamanho de sua parte íntima.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a esposa do cantor Belo desabafou sobre o fato de precisar lidar com as críticas ao corpo desde muito tempo atrás. "Começou quando eu dançava e era a única bailarina que fazia musculação na época", afirmou.

Gracyanne apontou que os comentários são ainda maiores através dos registros que ela publica sob uso de looks de ginástica ou maiô e biquíni, mas não se incomoda – pelo menos, não mais. "Percebo que querem criar um certo ‘padrão’ para o tamanho das partes íntimas", disse.

"Entendo que algumas mulheres não gostam de ter maior, com mais volume, talvez não se sintam bem em alguns momentos ou até para usar biquíni, mas para mim é tudo normal. Umas têm mais e outras menos. E está tudo bem", destacou a influenciadora digital. "O que é diferente gera comentários, né? Se fosse todo mundo igual não teria graça", refletiu ela.

Gracyanne Barbosa e Belo (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Gracyanne Barbosa desabafa sobre críticas por tamanho das partes íntimas foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.