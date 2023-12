Jojo Todynho denuncia ataque racista e registra boletim de ocorrência

A artista Jojo Todynho relatou aos seguidores, na madrugada deste domingo (17/12), ter registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil após sofrer racismo durante um passeio em uma feira livre de Fortaleza.

Por meio das redes sociais, ela contou que estava fazendo compras no local quando uma vendedora ofereceu um presente em troca de uma postagem publicitária nas redes da influencer. Ela contou ter agradecido a oferta e, após ter negado a proposta, disse ter sido chamada de "preta arrogante".



"Ela falou assim: 'Você pode ir à minha loja que vou te dar um presente e você me marca no Instagram'. Falei pra ela: 'Não, obrigada, não quero, não'. Ela falou assim: 'Preto é tudo arrogante'. Terminei de pagar o que estava pagando e fui falar com ela. Está gravado aqui no meu telefone e está gravado também a administradora da feirinha vindo pedir desculpas, porque ela estava presente e ela viu tudo o que aconteceu. Quem quer respeito, se dá o respeito", disse Jojo em uma série de vídeos.

"Ela perguntou 'então o que que você veio fazer na feira?'. Eu falei: 'Vim passear. Não sou obrigada a aceitar produto seu. Aceito se quiser. Aprenda a falar com os outros'".



"Logo com quem ela foi falar, todo mundo que estava presente viu o que aconteceu, tem gente que vai me defender, tem gente que vai defendê-la, mas não abaixo a cabeça para ninguém. As pessoas têm que entender que racistas não passarão. Não é por ela estar com 40, 50, 60 anos que está livre para falar o que ela quiser. Ela vai falar o que ela quiser dentro da casa dela. Comigo, não", completou.

"O mundo depois fala que a gente quer se vitimizar, que sou barraqueira. Sou. Até morrer vou colocar cada um em seu devido lugar. Ninguém é obrigado a gostar de mim, mas respeitar é um dever de todos."

Após o ocorrido, Jojo foi à delegacia. Ao chegar ao hotel, postou um novo vídeo atualizando a situação.

"Estou muito triste, não desejo para ninguém. Não tenho palavras. A mesma justificativa de sempre, ela apareceu e falou que não falou isso. 'Meu marido é preto, meus filhos são pretos'. Pediram para não fazer o B.O., porque não tinham estrutura, mas estavam lá com advogado. Para finalizar, fui buscar a melhor maneira, estudo para isso, para fazer a justiça prevalecer. Fui para a delegacia, minha vontade era tomar outra atitude, mas estou estudando para fazer as coisas valerem pela lei. Daqui para a frente, minha advogada vai resolver."

Neste domingo, Jojo também voltou a comentar o ocorrido. "Para vocês que gostam de defender esse tipo de situação e acham que é mimimi: vamos fazer uma troca. Eu fico uma semana branca e vocês uma semana negros. No final, a gente destroca e me dá um dossiê. É muito fácil as pessoas falarem sem sentir na pele", concluiu.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) disse que a Polícia Civil apura a denúncia de crime de preconceito de raça ou cor. E informou também que a mulher também registrou um boletim contra Jojo alegando crime de calúnia.

Polícia Civil seguirá apurando o fato pela Delegacia de Repressão aos Crimes por Descriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin), unidade especializada.

O Correio não conseguiu contato com a defesa da mulher acusada de racismo.