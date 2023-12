Chico Mendes ganha homenagem com exibição de documentário de Maria Maia

O longa-metragem Chico Mendes Vive! (2008), dirigido pela cineasta Maria Maia, será exibido no Cine Brasília em homenagem ao ativista e defensor da Amazônia, nesta sexta-feira (22/12), dia em que se completam 35 anos da morte de Chico Mendes. O ativista foi morto com um tiro no peito nos fundos de sua casa. Além da exibição, que tem início às 19h, haverá um debate com a diretora e o cineasta Vladimir Carvalho sobre cinema e Amazônia.

Durante os 86 minutos, o documentário percorre histórias do ativista e explica suas lutas por meio de depoimentos e da voz do próprio Mendes. Realizada pela TV Senado, a obra retrata ainda a armação para o assassinato e a repercussão após a tragédia.

"A luta do Chico Mendes foi toda em função de criar as reservas extrativistas, que é justamente a reforma agrária para as condições da floresta. Ela é inspirada nas reservas indígenas, além de ser uma forma de garantir a continuidade da floresta, porque essa população tradicional, seja os indígenas, os índios, os seringueiros, os ribeirinhos e extrativistas em geral, são os trabalhadores e povos da floresta, e precisam ser defendidos da mesma forma que defendem a floresta", conta Maria Maia.

A diretora revela que o desejo do ativista era que sua luta reverberasse mesmo após sua morte. "Chico Mendes dizia que, se com a morte dele, a floresta amazônica se mantivesse em pé, então ele já teria cumprido a função dele. Mas acontece que ele morreu e, por um tempo, essa frente de expansão ficou menos agressiva, mas depois ela voltou com força total", afirma.

Narrado em grande parte pelo próprio Chico Mendes, o filme conta a história da ocupação da Amazônia, assim como a história de como começou e perdeu a luta do defensor. Maria Maia ainda explica que o longa foi baseado em diversas pesquisas e imagens do próprio Chico Mendes. "Então é um longa que tem essa pegada em que o próprio Chico Mendes narra grande parte da história, além do depoimento de pessoas como o presidente Lula, a ministra Marina Silva, que era muito amiga de Chico Mendes, e outras pessoas que sempre estiveram engajadas pela luta a favor do meio ambiente".

Além da exibição do longa, um debate reúne Vladimir Carvalho e a diretora para falarem sobre a indústria cinematográfica. "Vladimir Carvalho é o melhor documentarista brasileiro em atividade hoje. É uma pessoa que possui uma grande lucidez, uma capacidade de trabalho. E aí ele vai participar desse debate como documentarista e como um documentarista que sempre se preocupou com o povo brasileiro", ressalta a diretora.

Serviço

Chico Mendes Vive!

De Maria Maia. TV Senado, 86 min.

Em exibição dia 22 de dezembro, às 19h, no Cine Brasília (Asa Sul EQS 106/107)



*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel