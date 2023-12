Andressa Urach abandona prostituição e diz que está milionária com conteúdo adulto

Andressa Urach, após uma trajetória marcada por idas e vindas na prostituição, anunciou sua saída definitiva da prática, revelando um alto faturamento com a venda de conteúdo adulto em plataformas online.

A modelo e atriz pornô, bicampeã em vendas no setor, compartilhou a novidade em entrevista à revista Quem. Alegando um rendimento expressivo nas plataformas, Urach declarou ter encerrado sua participação em programas. Ela ressalta a possibilidade de retornar no futuro, mas, por ora, enfatiza seu sucesso na nova empreitada.

Diferentemente do passado, Andressa Urach revela que sua prioridade financeira agora é investir em imóveis. Com seis propriedades que geram renda mensal, ela almeja viver exclusivamente dos aluguéis em quatro anos, sinalizando o fim de sua carreira como atriz pornô nesse período. A ex-miss destaca sua estratégia de reinvestir imediatamente os ganhos, visando uma aposentadoria confortável. Ela compartilha seu plano de dedicar mais quatro anos ao conteúdo adulto e, posteriormente, desfrutar de uma velhice tranquila com independência financeira.

A polêmica surge quando Andressa Urach revela que seu filho de 18 anos, Arthur, é responsável por gravar seus conteúdos adultos. Essa revelação, somada ao retorno da atriz pornô, causou repercussão nas redes sociais. Urach, que havia abandonado a carreira para se dedicar à religião, retomou sua atividade em junho, e agora, além de buscar o sucesso financeiro, almeja uma terceira idade tranquila, sustentada pelos investimentos imobiliários e renda proveniente dos aluguéis.

