Iturbe é nome especulado para reforçar o Cerro Porteño

Com atuações abaixo da crítica no Grêmio, o atacante Juan Manuel Iturbe deve atuar em um clube diferente na temporada 2024. O acordo entre as partes se encerra no próximo dia 31 de dezembro e nada indica que aconteça uma renovação.

Desse modo, aumentaram os rumores de que a próxima equipe do atleta de 30 anos de idade será um velho conhecido em sua carreira, o Cerro Porteño. Isso porque, mesmo argentino de nascimento, foi na representação de Assunção que o atleta naturalizado paraguaio apareceu para o grande público, vindo da base.

Oficialmente, tanto Cerro como o atleta não se pronunciaram. Entretanto, diferentes fontes como o repórter Matías Cuevas, por exemplo apontam que o acordo entre as partes já está devidamente acertado.

Considerado como um dos grandes valores de sua geração, Juan Manuel Iturbe angariou passagem por um considerável número de clubes europeus. Estando no Aris (Grécia) antes de acertar com o Grêmio, ele também defendeu equipes em Portugal (Porto), Itália (Hellas Verona, Roma e Torino) e Inglaterra, onde jogou pelo Bournemouth.

Além disso, ele também defendeu equipes importantes do continente americano como River Plate, Tijuana, Pumas (onde viveu seu melhor momento como profissional) e Pachuca. Porém, sem efetivamente se aproximar de quando era figura destacada nas seleções de base do Paraguai.

