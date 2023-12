Beyoncé desembarca de surpresa em Salvador para premiere de 'Renaissance'

Beyoncé está no Brasil! 10 anos após a última passagem pelo país, com a The Mrs. Carter Show, em 2013, a "Queen B" desembarcou em Salvador, na noite desta quinta-feira (21/12). A cantora chegou de surpresa para participar da Club Renaissance, uma festa que ocorre no Centro de Convenções de Salvador, em comemoração ao lançamento do filme da turnê Renaissance.

A informação foi confirmada pela Guarda Civil Municipal de Salvador, que informou pelo Instagram que fez a escolta da cantora no trajeto entre o aeroporto até o local do evento. Momentos antes, Beyoncé postou um storie com uma foto do cavalo símbolo da era Renaissance desembarcando de um jatinho.

A cantora veio ao Brasil para o lançamento de Renaissance: A Film by Beyoncé, que mostra o show da última turnê da cantora, além de cenas dos bastidores das apresentações. O filme estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira. A festa especial em Salvador conta com presença de um seleto grupo de fãs.

A escolha de Salvador pode estar relacionada a forte relação com o movimento negro — a capital baiana é a cidade com maior população negra fora do continente africano. A vinda de Beyoncé ao Brasil tornou-se o assunto mais comentado das redes sociais na noite desta quinta. O rumo da vinda começou por volta das 19h, quando um jatinho modelo Bombardier Global 7500, igual o da cantora, levantou voo de Nova Jersey, nos Estados Unidos, com destino a capital baiana. O trajeto foi acompanhado por mais de 2 mil pessoas em uma plataforma de monitoramento de voos.