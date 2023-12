Beyoncé publica novas fotos de visita a Salvador; confira

A cantora Beyoncé publicou no Instagram, na madrugada desta segunda-feira (25/12), novos registros da rápida visita a Salvador. A "queen B" esteve na capital baiana na quinta-feira (21/12), quando participou de surpresa da festa Club Renaissance, evento para divulgar o filme Renaissance: A Film by Beyoncé, que mostra os bastidores da turnê da cantora.

Nas fotos, Beyoncé aparece no jatinho e também com as bandeiras do Brasil e da Bahia. Em um dos registros também é possível ver o rapper Jay-Z, que é casado com Beyoncé. A artista usa um look todo jeans da estilista mineira Patrícia Bonaldi.

Nos comentários, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, agradeceu a visita da cantora ao Brasil. "Obrigado por tudo. Nós te amamos. A Bahia é sua casa", disse.

Club Renaissance

A festa Club Renaissance é promovida pela Beyoncé em várias partes do mundo para divulgar o álbum Renaissance, lançado em 2022, e o filme Renaissance: A Film by Beyoncé, que estreou no Brasil na quinta-feira (21/12). No Brasil, a festa ocorreu no Centro de Convenções de Salvador. O evento contou com a exibição do longa e com a presença da própria Beyoncé.

Na aparição, a cantora disse que era muito importante estar na Bahia para divulgar a produção. "Eu queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. Renaissance é sobre liberdade, beleza, tudo o que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos estes anos. Vocês são únicos, Bahia", disse.