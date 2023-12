"Era muito importante para mim estar na Bahia", diz Beyoncé em Salvador

A cantora Beyoncé fez uma rápida participação na festa Club Renaissance, na noite desta quinta-feira (21/12), no Centro de Convenções de Salvador. Ela usou uma roupa prateada — a cor temática da era Renaissance — e segurou uma bandeira do estado da Bahia.

“Era muito importante para mim estar aqui na Bahia. Renaissance é sobre liberdade, beleza e alegria. Tudo que vocês brasileiros representam. Estou muito feliz de estar aqui e ver o rosto de vocês”, disse a cantora.



Beyoncé também agradeceu o carinho dos fãs brasileiros e disse estar feliz em poder retribuí-los pessoalmente. “Não há ninguém como vocês. A primeira e única Bahia", declarou a arista norte-americana.



A cantora compartilhou, nas redes sociais, algumas fotos em que ela aparece segurando a bandeira do Brasil. Beyoncé veio ao país para o lançamento de Renaissance: A Film by Beyoncé, que mostra o show da última turnê da cantora, além de cenas dos bastidores das apresentações. O filme estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (21/12). A festa especial em Salvador conta com presença de um seleto grupo de fãs convidados — nenhum ingresso foi colocado à venda.











A escolha de Salvador pode estar relacionada a forte relação com o movimento negro — a capital baiana é a cidade com maior população negra fora do continente africano. A vinda de Beyoncé ao Brasil tornou-se o assunto mais comentado das redes sociais na noite de quinta.