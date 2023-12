A Fazenda 15 ‘incendiou’ as redes sociais com tretas e barracos

O ano de 2023 está chegando ao fim e A Fazenda 15 foi um dos programas de maior destaque da Televisão Brasileira, entregando barraco dentro e fora do jogo, com declarações polêmicas que provocaram incêndios nas redes sociais.

O Observatório dos Famosos lista para você, algumas tretas que ultrapassaram as cercas de Itapecerica da Serra/SP e ganharam proporções gigantescas.

Lucas Souza versus Jojo Todynho

Casado com a funkeira no passado, Lucas Souza viu seu nome explodir nas redes sociais, depois que uma foto com a ex-mulher virou pauta de uma votação dentro de A Fazenda 15. O ex-militar se desentendeu com Cézar Black e a foto repercutiu na internet.

Do lado de fora, Jojo Todynho detonou o ex-marido, chegando a colocar a sexualidade de Lucas como um dos motivos do fim do casamento, alegando que existiu uma ‘traição’. "Não quer mais? Chega e dar o papo. Não precisa mentir, ocultar nada, tudo com uma conversa se resolve. Eu não tenho preconceito com nada, até porquê eu passo preconceito o tempo todo", disse ela na oportunidade.

Torcida contra

Depois da declaração contra o ex-marido, Jojo Todynho resolveu se posicionar e pontuou que, diante das declarações de Lucas dentro do jogo, discussão sobre foto, ela estava torcendo para Jaqueline Grohalski, vencer a edição.

"A única pessoa que merece ganhar esse reality no meu ponto de vista é a Jaquelline, que assim como eu já fui, está sendo usada e vocês estão caindo nesse teatro", disse ela. E acrescentou: "Se vocês quiserem fazer dele de campeão, problema é de vocês. O Guilherme de Pádua [falecido ex-ator, e assassino da atriz Daniella Perez] não virou pastor?! ‘Deus perdoa o pecado dele’. Ah, gente. Para! Parem de hipocrisia, acordem pra vida. Vocês não tão vendo não que o mundo está se afundando, e que vocês o tempo massacram as pessoas?", disparou.

Jenny Miranda versus Gretchen

O clã de Gretchen também incendiou com a presença de Jenny Miranda dentro de A Fazenda 15. A celebridade se revoltou nas redes sociais, ao ser apontada como ‘mãe’ da influenciadora e não deixou o assunto de lado.

"Avisando. Meus filhos são : Thammy, Décio, Sérgio, Gabriel, Giullia e Valentina. Se falarem em outro nome como minha filha serão bloqueados", avisou ela.

Jenny Miranda versus Bia

O caldo entornou entre mãe e filha após Jenny Miranda bater o sino em A Fazenda, tentando desistir da competição. Nas redes sociais, Bia Miranda não poupou palavras para detonar a atitude da mãe e pontuou que ela gosta de se ‘vitimizar’.

"Ela só vez isso porque um está com raiva dela, outro está com raiva dela, aí ela vai lá e faz isso, e o pessoal vai se sensibilizar com ela, vai ficar com dó, não serão mais rivais, ela vai virar amiga de todo mundo, e ninguém vai virar amiga de todo mundo, e ninguém vai votar nela para ela ir para a roça. Ela só fez esse joguinho dela e ainda fez um VT", disse Bia.