Milton Neves não renova com a Band e deixa grupo após 15 anos

O jornalista Milton Neves não vai renovar seu contrato com a Band, que termina em 31 de dezembro. Depois de perder espaço na emissora com o fim do dominical Terceiro Tempo, o histórico comunicador ficou limitado às atuações nas rádios.

Em junho de 2023, foi anunciado que Milton deixaria a faixa noturna de domingo. Em seu lugar, assumiu o ex-jogador José Ferreira Neto, com o programa Apito Final. O nome "Terceiro Tempo", que batizava o pós-jogo da Rádio Bandeirantes, também teve seu uso interrompido na ocasião.

A informação da decisão de não renovação do vínculo entre Milton Neves e Band foi trazida pela Folha e confirmada pelo Estadão. Em nota, a emissora paulista valorizou o tempo do jornalista dedicado ao Grupo, que totalizou 18 anos, somando as duas passagens.

"Em comum acordo, Milton Neves encerra seu contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação neste domingo, 31 de dezembro. A Band agradece ao profissional, um dos maiores comunicadores da história do jornalismo esportivo brasileiro, por sua atuação brilhante ao longo dos últimos 18 anos", iniciou a nota da emissora.

"Milton teve uma trajetória espetacular na empresa. Ele apresentou com maestria programas na TV como "Terceiro Tempo", "Gol: O Grande Momento do Futebol", "Band Mania", "Que Fim Levou?" e "Domingo Esportivo", que alcançaram excelentes índices de audiência", continuou a nota. "O jornalista também mostrou sua genialidade no comando das jornadas esportivas da Rádio Bandeirantes e em seus comentários na BandNews FM. O Grupo reforça os laços de amizade, reconhecimento e gratidão ao apresentador e deseja ainda mais sucesso em seus próximos projetos."

Além do programa na televisão, Milton conduzia o "Domingo Esportivo" nas manhãs de domingo da Rádio Bandeirantes. No ar durante horas, o jornalista comentava os fatos esportivos do fim de semana, mas deixava uma boa fatia do tempo para conversar com ídolos do passado do futebol, como se notabilizou com o "Que Fim Levou?".

Milton Neves tem 72 anos e é nascido em Muzambinho, interior de Minas Gerais, cidade com a qual guarda laços muito fortes, mantendo casas, empreendimentos e fazendas na região, incluindo Guaxupé. Na cidade, conheceu sua mulher, Lenice, com quem se casou e teve três filhos, Rafael, Fábio e Milton. Ela morreu em 2020, vítima de câncer.

Após deixar Muzambinho, Milton tentou a vida em Curitiba e finalmente veio a São Paulo na década de 1980. Trabalhou e construiu seu nome na Jovem Pan. Naquela época, aflorou seu potencial publicitário e passou a fazer merchandising. No início da década de 1990, dividiu seu trabalho na rádio com a extinta Manchete (hoje RedeTV!). Em 1999, teve sua primeira passagem pela Band. Dois anos mais tarde, se mudou para a Record, retornando à emissora do Morumbi em 2008.