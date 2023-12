5 lançamentos do cinema em janeiro de 2024

"Meninas Malvadas: O Musical" é um filme inspirado na produção norte-americana "Meninas Malvadas", de 2004, dirigido por Mark Waters. Esta nova versão promete trazer uma abordagem atualizada da história que conquistou os fãs na década passada e cativar tanto os fãs originais quanto uma nova geração de espectadores.

A obra segue a trama original, apresentando Cady Heron, uma jovem que se muda da África para os Estados Unidos, enfrentando desafios ao iniciar uma nova vida em um novo colégio. Ao entrar em contato com o grupo popular liderado por Regina George, a jovem inicialmente acredita que pode se integrar, mas a situação se complica, especialmente quando ela se apaixona pelo rapaz errado.

"Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo" é uma adaptação dos icônicos quadrinhos de Maurício de Sousa (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

4. Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo (18/12)

Adaptado dos icônicos quadrinhos de Maurício de Sousa, "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo" apresenta os amigos em uma nova e eletrizante aventura, agora na fase da adolescência. No cenário de uma nova escola e os desafios do ensino médio, no início do ano letivo, Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena notam imediatamente que algo está fora do comum.

A surpresa surge quando descobrem que o Museu do Limoeiro está prestes a ser leiloado. Determinados a preservá-lo, a turma embarca em uma missão conjunta. À medida que investigam, percebem que estão diante de uma ameaça muito mais significativa do que podiam imaginar.