Elas por elas se tornou oficialmente o maior fracasso do horário da seis da Globo. O remake, que é escrito por Alessandro Marson e Thereza Falcão, tem emplacado uma série de recordes negativos no Ibope, e durante o Natal, não poderia ter sido diferente.

Desta vez, a nova versão da novela de 1982 alcançou a menor média por uma produção veiculada no horário de sua história. De acordo com dados do Kantar Ibope Media, o folhetim obteve média de apenas 12,8 (13) pontos na Grande São Paulo – onde cada ponto equivale a 207 mil indivíduos -, nos capítulos exibidos entre os dias 18 e 23 de dezembro.

A média alcançada por Elas por elas é a menor vista no horário desde sua inauguração, em 1971. Para se ter uma ideia, a obra também é detentora da segunda menor média alcançada por um capítulo inédito, no último dia 6 de dezembro, quando cravou míseros 10,4 pontos.

Até então, o posto era assumido por Nos tempos do imperador (2021), no mesmo período, durante a penúltima semana do ano, quando pontuou 14,3 pontos. Curiosamente, o folhetim também era assinado pela mesma dupla responsável pelo reboot de Elas por elas.

O post ‘Elas por Elas’ marca pior Ibope semanal do horário das seis em 52 anos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.