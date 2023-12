Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (29/12)

Conhecer a vida

Data estelar: Vênus ingressa em Sagitário.

A eternidade e o infinito nos impõem que continuará sendo muito mais o que desconhecemos sobre o mistério da Vida do que aquilo que nosso alcance de entendimento, a cada dia mais e mais sofisticado, consegue compreender. Porém, isso só é assim pelo nosso apego ao método empírico de conhecimento, que insiste em se distanciar da realidade que pretende conhecer, como se isso lhe garantisse um ponto de vista objetivo.

A Vida, no entanto, para ser percebida como ela é, e essa percepção é disponível para nossa humanidade através da meditação, pressupõe que a experimentemos, simultaneamente sendo nós que a queremos conhecê-la como nosso objeto-sujeito a ser conhecido, e também como a coreografia entre as perguntas e as respostas, o encantamento perpétuo que faz as perguntas existirem e as respostas serem disponíveis.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os projetos futuros são totalmente possíveis, mas provavelmente não do jeito que são pensados agora, porque sua alma ainda não tem as informações reais sobre o andamento das coisas. Considere isso com atenção.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O que hoje se apresenta como facilidade, amanhã poderá muito bem se transformar em complicação. Portanto, evite cair em contos sedutores, seja realista e calcule os efeitos colaterais futuros de tudo que parecer bom.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As pessoas podem mudar de opinião e de posicionamento, e isso sem que avisem previamente a você. É melhor considerar que o momento atual não é ainda revelador sobre a verdadeira situação em que as pessoas se encontram.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Usar os mesmos instrumentos e estratégias que davam certo outrora não é garantia de obter os mesmos resultados agora. É uma questão a se pensar e, principalmente, experimentar também novas possibilidades de aproximação.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

No embalo do entusiasmo tudo é muito bom, mas agora seria o momento exato para você pisar firme no chão e evitar se enredar em histórias fantásticas que só custariam tempo e energia, e não trariam nada de positivo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se tudo será como você deseja ou não é algo que irá mudar de cara ao longo do tempo. Por vezes, sua alma é confiante e se lança à aventura, noutras, sua alma prefere pensar tudo com timidez, sem muita expectativa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As conversas que hoje parecem inocentes e sem propósito, amanhã poderão adquirir importância inusitada. É melhor prestar atenção ao que você expressa, porque as pessoas consideram que suas palavras seriam promessas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O conforto e segurança conquistados através de empenho e esforço tendem a se consolidar e agregar ainda mais conforto. Compartilhar esse estado de coisas é o desafio futuro, para não se tornar uma prisão.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A delicadeza atual não há de mascarar a firmeza que necessariamente terá de ser utilizada para colocar ordem, independentemente de as pessoas gostarem disso ou não. É um momento de puro realismo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure não se complicar dando sua palavra sobre assuntos que ainda é incerto que você consiga cumprir no futuro. Aguarde um tempo para decidir, qualquer demora que você obtiver brindará com amadurecimento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As conversas podem evoluir e se transformarem em compromissos, e uma vez que isso aconteça, não haverá como voltar atrás. Por enquanto, você ainda tem margem de manobra para decidir se recua ou se segue em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As facilidades são temporárias e as dificuldades eternas, é isso que parece quando a alma é tomada pelo mau humor. No entanto, a vida continua, indiferente a qualquer queixa que tenhamos dela. Aproveite, assim é melhor.