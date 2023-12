2024 está chegando e Márcia Sensitiva — famosa vidente das redes sociais — participou do tradicional vídeo no canal da Diva Depressão no YouTube para prever como será o novo ano dos famosos. Márcia é conhecida por acertar várias previsões nesses vídeos.

A sensitiva revelou que em 2024 surgirá uma epidemia que irá "mexer na pele", mas que ela não sabe se chegará ao Brasil. Já no âmbito da ciência, ela revelou que a espiritualidade será comprovada cientificamente e que será um ano para a criação de vacinas e outros avanços como transplantes de órgãos feitos de material orgânico, em vez de de material humano.

Márcia relembrou ainda que na numerologia 2024 será o 8, que remete ao dinheiro e de oportunidades. Ela também destacou que os signos que se destacarão no novo ano são: Touro, Câncer, Virgem, Sagitário, Capricórnio e Aquário, no âmbito do amor; e Gêmeos, Touro, Virgem e Libra, no âmbito do dinheiro.

Além disso, ela apontou que a melhor cor de calcinha e cueca para passar a virada do ano é vermelha e a roupa tem que ser branca. Já uma simpatia que ela frisou que ajudará na chegada de 2024 é ter dinheiro nos dois bolsos da roupa.

Como será o 2024 dos famosos?

Taylor Swift

Apesar do sucesso na carreira, segundo Márcia, no amor Taylor não terá um 2024 fácil. O namoro com o jogador de futebol americano Travis Kelce não deve ir para frente, segundo Márcia, por uma traição, não ficando claro por parte de quem. Além disso, Márcia previu que alguém da família dela ficará doente.

Anitta

Para a cantora brasileira, Márcia afirmou que o 2024 de Anitta será de mudanças, podendo ser de casa, de país e até mesmo da equipe que cuida da carreira dela. Além disso, a sensitiva afirmou que Anitta irá se reinventar no meio do ano, podendo ser uma troca de gêneros de músicas, fazendo estreia no cinema ou algo nesse sentido. Contudo, Márcia faz um alerta sobre a saúde mental da cantora envolvendo estresse.

Selena Gomez

A cantora e atriz esteve nos holofotes em alguns momentos de 2023, especialmente quando anunciou que estava namorando o produtor Bad Bunny e, segundo Márcia, os dois passarão a morar juntos.

No próximo ano, Márcia afirmou ainda que ela terá o rompimento com vários amigos até julho e que a partir desse mês ela voltará lançar músicas que irão bombar. Selena, que é uma das protagonistas da série Only murders in the building, seguirá na série de sucesso, de acordo com a sensitiva, e também perderá alguém da família.

Beyoncé

Para Beyoncé, Márcia previu que muito provavelmente ela virá com uma nova turnê no Brasil em 2024. Ela fará novamente muito sucesso pelo mundo mas com um novo álbum e não com o Renaissance, como muitos fãs esperavam. No âmbito familiar, Márcia afirmou que tudo estará bem com Beyoncé e que ela pode se entregar a uma religiosidade diferente.

Glória Groove

Para Glória, Márcia alertou que no amor, o relacionamento dela com o marido Pedro Lopes pode estar desgatado e que isso precisará ser revisto. Além disso, ela afirmou que não a vê lançando um novo álbum em 2024. Glória irá descobrir também que duas pessoas próximas a ela são inimigas dela e que querem o mal dela, no entanto, Márcia afirmou que 2024 será um ano melhor para ela do que 2023.

Pabllo Vittar

Para Pabllo, Márcia previu que ela irá explodir com um novo álbum e ela terá um grande amor em 2024, entre setembro e dezembro. A sensitiva garantiu que todo o sucesso que Pabllo quer virá com o novo álbum e que ela fará muito trabalho fora do Brasil.

Priscilla Alcantara

Priscilla chocou a internet ao mudar o visual e também o gênero das músicas que cantava, abandonando o gospel, em 2023. Segundo Márcia, essa mudança toda não terá tantos frutos em 2024.

"Ela está no ano 6 que não é o ano de sucesso, mas o ano que vem é. Ela vai mudar, vai mostrar a marca dela, mas esse negócio de dinheiro não estou vendo", disse a sensitiva. No amor, Márcia afirmou que também não será um ano positivo para ela.

Bruna Marquezine

Márcia previu que Bruna terá uma longa carreira no cinema, após a atuação elogiada no filme Bezouro azul, em 2023. Na carreira de atriz, a sensitiva garantiu que ela seguirá atuando muito no cinema e que não vê o retorno dela para as novelas brasileiras. No amor, Bruna encontrará uma nova pessoa, segundo Márcia, e será alguém muito conhecido em Los Angeles.

Xuxa

Márcia pontou que o 2024 de Xuxa será muito bom, com um destaque especial para o cinema. No amor, o relacionamento dela com Junno seguirá estável.

Boninho

Às vésperas do BBB24, Márcia previu que o comandante do reality estará focado em mudanças na nova edição para fazer tudo diferente. "Ele vai mudar o Big Brother e vai fazer acontecer", revelou.

No âmbito do amor o casamento dele com a apresentadora Ana Furtado seguirá estável e haverá mudanças especialmente no núcleo comandado por ele na Globo.

Chico Moedas

O influenciador, que ficou conhecido por ser a inspiração por trás da música Chico, de Luisa Sonza, terá 2024 de sucesso, especialmente no começo do ano. Por isso, Márcia acredita que ele pode estar no BBB24.

"Ele vai ganhar dinheiro e vai ter muito trabalho nesse tempo (começo do ano)", contou a sensitiva. Já no amor, ela não vê nada. Por Chico estar em ano 9 na numerologia, Márcia destacou ainda que se ele estiver no BBB é muito provável que ele não fique muito tempo. "Ele está no ano 9 então tudo o que ele começa acaba logo", explicou.

Neymar

O 2024 será cheio para o jogador de futebol brasileiro. Márcia previu que caso Neymar deixe o Al-Hilal da Arábia Saudita, é bem provável que ele logo ache outro time ou compre um. Vale lembrar que após o rebaixamento do Santos, é especulado que o jogador compre o time que o revelou para o mundo.

No amor, Neymar terá um romance até junho com alguém muito conhecido e que pode não terminar bem. Em 2023, ele se envolveu em várias polêmicas de traição envolvendo a mãe de sua filha caçula Mavie, Bruna Biancardi.

Virginia

Para a influenciadora, Márcia revelou que ela fará muito sucesso no trabalho em 2024, mas ela irá se afastar de muitos amigos e precisará ficar atenta ao estresse que pode sentir ao longo do ano.

No amor, a sensitiva previu muitas brigas e que podem causar um rompimento após setembro. Vale lembrar que a influencer é casada com o cantor Zé Felipe.

Ana Castela

Márcia previu que Ana Castela ganhará muito dinheiro e terá muito sucesso em 2024, contudo ela e o cantor Gustavo Mioto terminarão o relacionamento.

Blogueirinha

Para a apresentadora que foi muito comentada em 2023 pelo sucesso do programa De frente com Blogueirinha, 2024 será de muito sucesso na TV, segundo Márcia. No amor, estará tudo estável.

Assista o vídeo na íntegra: