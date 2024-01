Maternidade: seis famosas que foram mães em 2023

O ano de 2023 foi recheado de famosas que foram mães. Algumas se aventuraram pela maternidade pela primeira vez, já outras trouxeram mais um herdeiro para a família. Relembre agora algumas celebridades que deram à luz nos últimos 12 meses.

Viih Tube

Após passar por um cancelamento nacional em 2021 por conta de sua participação no BBB daquele ano, em 2023, Viih Tube conseguiu limpar sua imagem, e foi uma das influenciadoras mais requisitadas pelas grandes marcas.

Mostrando sua gravidez sem filtros, e também seus primeiros meses como mãe de uma maneira mais real do que as pessoas costumam fazer, ela conseguiu atrair o olhar curioso do público ao dar à luz a pequena Lua, fruto de seu relacionamento com Eliezer.

Reprodução/ Instagram

Claudia Raia

Em fevereiro, Claudia Raia foi mãe pela terceira vez em sua vida. Agora com 56 anos, ela trouxe ao mundo Luca, fruto de seu casamento com o também ator, Jarbas Homem de Mello.

A atriz foi um grande exemplo para mulheres mais velhas que sonham em ser mãe. Com dois filhos, Enzo e Sophia, já adultos de seu antigo casamento com Edson Celulari, Claudia foi um farol para muita gente no país.

Reprodução/ Instagram

Thaila Ayala

Outra que foi mãe mais uma vez em 2023, foi Thaila Ayala. Ela, que já era mãe de Francisco, em abril deu à luz a pequena Tereza. As duas crianças são frutos do seu casamento com o também ator Renato Góes.

Reprodução/ Instagram

Fiorella Mattheis

Um grande herdeiro nasceu em 2023. Fiorella Mattheis trouxe ao mundo Roberto Junior, fruto de seu relacionamento com Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros do grupo Globo. Ele já foi presidente do império midiático, e atualmente trabalha na área de investimentos da empresa.

A criança nasceu em março, mas Fiorella tem evitado mostrar o rostinho da criança, se mantendo de uma maneira mais discreta nas redes sociais.

Reprodução/ Instagram

Tata Estaniecki

Outra famosa que foi mãe pela segunda vez neste ano foi Tata Estaniecki. A influenciadora e uma das apresentadoras do PodDelas foi mãe de um menino, Caio. Ela e o também influenciador Julio Cocielo, já são pais de Beatriz.

Reprodução/ Instagram

Aline Midlej

A jornalista da Globo News, Aline Midlej, foi mãe pela primeira vez nesse ano. Ela deu à luz a pequena Celeste. A criança nasceu em junho, e foi celebrada pelos colegas de emissora de Aline nas redes sociais.