Entre sequência de hits e cinebiografias, 2024 promete atrações nos cinemas

Entre o frescor de novas produções e a reciclagem de enredos já aprovados pelos espectadores, as salas de cinema preparam a exibição da infinidade de atrações previstas para o ano de 2024. Tramas outrora ajustadas para personagens masculinos ganham novo viés, pelo que indica Furiosa: Uma saga Mad Max, que trará a personagem de Anya Taylor-Joy tendo por antagonista Chris Hemsworth, na nova produção de George Miller. Já a Disney anuncia Divertidamente 2, com a entrada da personagem Ansiedade na paleta de emoções sentidas pela adolescente Riley, no filme que trará o talento da diretora Kelsey Mann. Outra realizadora, Sam Taylor-Johnson, promete alta carga de emoção na cinebiografia da cantora Amy Winehouse, com Back to Black, que reverenciará a obra da artista (na tela, feita por Marisa Abela, a mesma da série Industry), até a chegada de impactante álbum de estúdio.



Obra destacada pelo Globo de Ouro, pelas performances das atrizes Danielle Brooks e Fantasia Barrino, A cor púrpura chegará aos cinemas, quatro décadas depois da obra de Spielberg, agora sob a direção de Blitz Bazawule. E a música seguirá na telona, pelo que confirmam as premissas de fitas como Bob Marley: one love, que transita entre a Jamaica e a Inglaterra para contar da união pela música proposta no reggae entoado pelo ícone, na cinebiografia estrelada por Kingsley Ben-Adir. Numa realidade brazuca, Saudosa maloca é o filme de Pedro Serrano que trará Paulo Miklos vivendo Adoniran Barbosa, num roteiro que cobre mais de 30 anos de aventuras pelo paulista Bixiga, com direito a muitas idas e vindas no tempo.



A frente de absoluto humor será confirmada nos filmes brasileiros Os farofeiros 2 e Tô de graça — O filme: ambos apostaram em personagens passeando pelo Brasil, enquanto puxam infindáveis risadas. O primeiro leva a assinatura de Roberto Santucci e traz interpretações de Cacau Protásio e Antônio Fragoso num enredo em que, pelo Nordeste, o protagonista financia o passeio de colegas (e familiares) a fim de arejar o duro ambiente profissional. Já em Tô de graça, Rodrigo Sant’anna é Graça, a periférica capaz de levar amigos para conhecer as maravilhas de Búzios (RJ).

Pancadaria

Quase seis anos depois do enorme sucesso estrelado por Ryan Reynolds, Deadpool 3, em julho, trará a realização de Shawn Levy que contará com a presença de Hugh Jackman novamente vivendo o icônico e durão Wolverine. Entre os brasileiros, dois atores reforçarão a presença verde-amarela no exterior: Gabriel Leoni e Wagner Moura, respectivamente, em Ferrari e Guerra civil. Estrelado por Adam Driver, o primeiro vem sob a direção de Michael Mann, que examina desde o casamento periclitante de Enzo Ferrari (morto em 1990, aos 88 anos), até a consagração, ao tomar parte de histórica trajetória italiana com a Mille Miglia. Já Guerra civil aposta no teor de distopia, acompanhando um grupo de jornalistas durante fortes conflitos americanos, numa aventura estrelada por Kirsten Dunst e Cailee Spaeny, sob a direção do inglês Alex Garland (Ex-Machina).



Vencedor de seis prêmios Oscar em 2021, a partir da adaptação de obra literária de Frank Herbert, Denis Villeneuve trará Duna — Parte 2, com os astros Timothée Chalamet, Zendaya e Austin Butler numa trama em que há catástrofe em curso rondando o personagem do príncipe Paul Atreides. Numa das atrações brasileiras de 2024, chamada Gato Galático e o feitiço do tempo, o território fictício de Cronópolis trará os efeitos de um relógio engasgado por muito tempo e que propiciará o contato do aplicado protagonista com o bisavô dele. Um ritmo mais frenético embalará Beekeeper — Rede de vingança, mais uma fita de ação estrelada por Jason Stratham, agora como um ex-agente de misteriosa entidade, que terá desmedido descontrole quando tiver um gigante segredo revelado. Até o final do novo ano, que terá como atração Mufasa — O Rei Leão, sob a assinatura de Barry Jenkins (consagrado pelo Oscar de roteiro original com Moonlight), e que mostrará os populares leões Scar e Mufasa, numa trama anterior à do festejado Simba, muita coisa vai rolar.

Do sobrenatural

Ghostbusters: Apocalipse de gelo, previsto para o mês de março, unirá gerações de guardiões da Terra, quando um artefato mexe com o tempo e traz a ameaça de Segunda Era do Gelo para o planeta. Meio ano depois, será a vez de Os fantasmas se divertem 2 reunir o diretor Tim Burton e as estrelas Jenna Ortega (a Wandinha) e Winona Ryder numa amalucada continuação para a comédia de 1988. Depois de puxar mais de 1 bilhão de dólares em bilheterias com o filme que rendeu Oscar para Joaquin Phoenix, o diretor Todd Phillips empregará o tom de musical para apresentar a Arlequina de Lady Gaga, em Coringa: folie à deux (a ser visto em outubro). Também musical será a moldura de Wicked que revê eventos de O mágico de Óz, a partir da direção de Jon M. Chu, tendo por atrações as performances de Ariana Grande, Michelle Yeoh (a vencedora do Oscar por Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo) e Cynthia Erivo. Meninas malvadas, por sua vez, terá Tina Fey na pele da professora Norbury, numa história que recicla obra da Broadway detida em inimizades feitas por personagens do ensino médio.

Impacto de vida e morte

Treze anos depois de ter alavancado público de 4 milhões de espectadores, o diretor Wagner de Assis aposta em Nosso lar 2 — Os mensageiros, que trará os personagens André Luiz (Renato Prieto) e Ancieto (Edson Celulari) dando conta da perpetuação de projetos de vida ameaçados na vida de mortais. Também mostrando esforços de um personagem criado por Anthony Hopkins nas telas, Uma vida — A história de Nicholas Winton revelará na telona a ação do ativista britânico, às vésperas da Segunda Guerra, no resgate de centenas de crianças, a partir de uma rede humana, na Praga de 1938. Grande Prêmio do Festival de Cannes, o longa de Jonathan Glazer A zona de interesse vai por outro caminho, e sugestiona a violência do Holocausto. Centrado em Rudolf Hoss, comandante do campo de extermínio de Auschwitz, o filme traz ações num jardim de mansão avizinhada dos horrores da guerra.

O poder do encantamento

Quem buscar por leveza nas opções de 2024, pode se contentar com duas apostas que levam a grife de Mauricio de Sousa. Protagonizado por Isaac Amendoim e Luis Lobianco (no papel de Nhô Lau), Chico Bento e a goiabeira maraviósa mostrará desavenças, no interior brasileiro, motivadas por uma árvore. Num terreno mais amadurecido, Turma da Mônica jovem: reflexos do medo, de Maurício Eça, parte de uma ameaça para o bairro do Limoeiro: há, do nada, a notícia de que o museu do local irá a leilão. Nisso, Cebola, Mônica e Milena, entre outros, se unem para conter a venda. No elenco, Xande Valois, Sophia Valverde e o brasiliense Mateus Solano (na pele de Liucurgo). Saída de anterior elenco de filme da Turma da Mônica, a atriz Giulia Benite, ainda, no cinema, estará à frente do longa Chama a Bebel, que trata de questões ambientais e sociais. Inspirada pela sueca Greta Thunberg, a personagem central comandará ações visando a sustentabilidade, a ser difundida entre outros jovens. No campo das animações, o cinema receberá Patos! e Kung Fu Panda 4. Um dos títulos trará o destino da família Lopatos que visa migrar para a Jamaica, numa rota idealizada pela mãe-pato, zelosa da capacidade de aprendizado dos filhotes. Na quarta aventura, Po, o ilustre panda que habita o Vale da Paz, sairá à procura um novo dragão, enquanto, de quebra, terá que enfrentar Camaleoa, disposta a alianças com outros mestres da vilania.

Registros autorais

Mickey 17 é dos títulos que cravam assinatura de um diretor no calendário dos lançamentos de 2024. Sul-coreano, Bong Joon-Ho (de Parasita) explora o descarte de seres vivos e a regeneração de corpos e memórias humanas, num gélido ambiente em que reinam tecnologia e o talento dos atores Robert Pattinson e Mark Ruffalo. Esse último, por sinal, estrela ainda Pobres criaturas (do grego Yorgos Lanthimos) que propõe discussões sobre igualdade e libertação, depois que Bella Baxter (Emma Stone) é recriada pelo Dr. Godwin e opta, no dia a dia, por ser tutorada por um advogado (Ruffalo). Uma misteriosa ligação entre duas personagens do filme dos pernambucanos Tião e Nara Normande moverá a trama de Sem coração, previsto para março, e que traz cenário alagoano e a atriz brasiliense Maeve Jinkings para o primeiro plano. Outro filme brasileiro que fará barulho em 2024 promete ser A paixão segundo G.H. Protagonizado por Maria Fernanda Cândido e dirigido por Luiz Fernando Carvalho (de Lavoura arcaica), o filme, que adapta texto de Clarice Lispector, mostra uma escultora subitamente absorvida por reflexões que alcançam as injustiças das hierarquias sociais. Os rejeitados, filme do debochado cineasta Alexander Payne, que chegará às telas ainda este mês, aposta no talento do ator Paul Giamatti, pronto a revelar a frustração de um professor de História que trava contato com a realidade de alunos muito despreparados para a vida.



O amor está no ar

Brotado numa animada noitada de karaokê, o amor de Laura (Sandy Leah) e Marco (Fabio Porchat) será examinado no longa Evidências do amor, a ser conferido em fevereiro. Bastante celebrado na temporada de premiações, o longa Vidas passadas (de Celine Song) emenda sentimentos eternos às facilidades alcançadas pela internet. A fita que chega aos cinemas em fevereiro mostra a reunião de ex-namorados, que, passados anos, se reencontram em Nova York, por uma semana extra de convívio. Nem sempre associado à felicidade, o amor está estampado em Anatomia de uma queda (de Justine Triet) que, vencedor Palma de Ouro em Cannes, traz a personagem de Sandra Hüller num julgamento em torno da morte do marido. Outra dobradinha de filmes que trará a mistura de paixão e clima pesado será Segredos de um escândalo e All of us strangers. O primeiro é do renomado Todd Haynes (Carol e Longe do paraíso) que alinha Natalie Portman e Julianne Moore embaladas por preconceitos que cercam romance associados a etarismo. Estrelado por Paul Mescal e Andrew Scott, All of us strangers, de Andrew Haigh (45 anos), mostra o isolamento londrino de um escritor gay sacudido pela presença do vizinho jovial.