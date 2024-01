Investimento de R$ 221,7 milhões será destinado a projetos de cultura

O Instituto Cultural Vale vai desembolsar R$ 221,7 milhões para iniciativas culturais nacionais por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. São 175 projetos espalhados nas cinco regiões do Brasil, abrangendo 24 estados e o Distrito Federal. Dentre os alvos do patrocínio, alguns são antigos conhecidos do público, como o Museu do Amanhã (RJ), o Paço do Frevo (PE), o Festival de Cinema de Vitória (ES) e o Museu Nacional (RJ), que se recupera do incêndio de 2018 que destruiu grande parte do acervo que detinha.



Do total de projetos agraciados pelo investimento, 45 deverão receber uma quantia equivalente a R$ 30 milhões cada para execução durante o ano, conforme prévia seleção publicada na Chamada Instituto Cultural Vale 2023. Tratam-se de iniciativas com atuação nas áreas de dança, formação cultural, música e patrimônio histórico, as quais possuem diretrizes voltadas para questões de diversidade e inclusão. Temáticas como arte indígena, cultura de periferia, mulheres e população LGBTQIAPN+, por exemplo, são recorrentes entre os projetos escolhidos.



O valor integral de R$ 221,7 milhões que a instituição deve conceder foi anunciado mês passado, em 19 de dezembro. O Ministério da Cultura (MinC), responsável pela administração e respectivo incentivo às atividades culturais no país, tem se aproximado do capital privado com o objetivo de facilitar o diálogo e consequente distribuição de recursos financeiros para projetos como os beneficiados pelo patrocínio da Vale. “O Instituto Cultural Vale está ao lado dos que fazem inúmeros projetos da cultura brasileira se tornarem realidade por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para isso, a parceria com o Ministério da Cultura é imprescindível”, destacou Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale, em nota.