Luan Santana ganha Rolex de Cristiano Ronaldo após show particular

Luan Santana se apresentou na residência do jogador Cristiano Ronaldo neste domingo (31/12) — e ganhou dele um relógio Rolex avaliado em R$ 432 mil. Além de comemorar a virada do ano, o show foi uma surpresa para a mãe do craque, Maria Dolores Aveiro, que completou 69 anos e é fã de Luan Santana.

Que momento incrível! ??‍???? Registro do cantor @luansantana nesta noite de ano novo, apresentando-se na festa da família do jogador Cristiano Ronaldo ao som do hit "DEJAVU". pic.twitter.com/L5BWYP0LRT — Luan Daily (@luansdaily) January 1, 2024

Embora jogue na liga árabe, a residência de Ronaldo fica em Portugal. Luan passou a virada com a família do jogador. O presente é feito de ouro 18 quilates.

Seu ano novo pode estar bom, só não tá melhor que o do Luan Santana que ganhou um ROLEX do CR7!



MORAL DOS DEUSES!!!!pic.twitter.com/GvmV63Vd9q — Rayo (@goldorayo) January 1, 2024

"Você não fez isso, não... Pelo amor de Deus, cara. Você sabe que esse é o meu primeiro, né? Meu primeiro Rolex... Que momento! Das mãos do homem...", disse Luan ao receber o relógio, em vídeo publicado nas redes sociais.

Fãs do jogador e do cantor repercutiram o momento. "Isso deve ser um trocado para ele [Cristiano]", disse um usuário. "O CR7 recuperando esse dinheiro um minuto depois só de salário", completou outro. "O Luan simplesmente ZEROU a vida", comentou uma fã.