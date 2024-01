Deborah Evelyn sobre morte do marido: ‘Não consigo pensar no amanhã’

Reprodução/ Instagram Deborah Evelyn

Deborah Evelyn, atriz, em entrevista a coluna Play, do jornal O Globo, confessou que ainda é muito difícil lidar com a perda do marido, Detlev Schneider, vítima de um câncer. A ex-global ressaltou que está recebendo apoio da sua filha, Luiza.

"Não quero frear a vida dela (da filha). Mas tenho recebido muito o seu apoio. Não estou fazendo mais nada a não ser trabalhar. É o que me faz levantar da cama", desabafou.

‘Não consigo pensar nem no dia de amanhã’

A ex-global nem pensa em refazer sua vida amorosa por enquanto. "A sensação hoje é que não vai acordar. Não consigo pensar nem no dia de amanhã", disparou.

A atriz comentou sobre o ex-marido, Dennis Carvalho, que também passou por um momento delicado na saúde. "A gente é muito amigo! Falo com ele todos os dias. Somos uma família, ele é pai da minha filha. E isso vai ser pelo resto da vida". Deborah Evelyn, em 2024, estará na novela Dona Beja, da HBO Max.