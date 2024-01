Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (2/1)

À tua imagem e semelhança

Data estelar: Mercúrio se afasta da Terra; Lua míngua em Virgem.

Para que o ano novo não fique velho de imediato, procura renovar o entusiasmo todos os dias, sem te importar com as circunstâncias, que sempre estarão aí te provendo com o cenário, positivo ou negativo, no qual terás de desempenhar seu papel, gostando disso ou não.

As circunstâncias e o cenário podem te moldar da mesma forma que te molda a roupa que vestes, mas tão certo quanto que tu és maior do que a roupa que vestes, assim mesmo acontece com as circunstâncias e o cenário, tu também podes, e talvez devas, ser maior, te transformando numa força maior que o meio ambiente, o influenciando de acordo com tua vontade.

Não precisas fazer isso com violência, porque através de pequenos passos cotidianos e de cada detalhe, com o tempo tu fazes a diferença e moldas o cenário de teu destino à tua imagem e semelhança.



















ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mais vale seguir a corrente do que impor sua vontade, deixe isso para outro momento, porque, por enquanto, a corrente que as pessoas estabelecem, mesmo que de forma inconsciente, é a mais propícia para você.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De vez em quando acontece algum impacto, e as emoções que brotam nesse momento são buscadas, depois, para serem reproduzidas. Porém, a maior parte do tempo da existência é desprovida de comoções, é apenas rotina.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Haverá tempo para tudo, portanto, não há necessidade de alimentar ansiedade alguma. Tendo isso por garantido, agora se organize da melhor maneira possível para que a alegria seja preservada sob quaisquer circunstâncias.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A alma busca segurança, mas também excitação, e a fórmula existencial consiste em equilibrar esses opostos da melhor maneira possível, e isso não apenas de vez em quando, mas de forma constante, numa rotina.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Preserve a confiança de que os meses vindouros serão emocionantes, tal qual sua alma deseja, relevando o que, por enquanto, não parece ser um cenário condizente com esse presságio. Não importa, confie nas suas visões.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os desejos sempre clamam por satisfação urgente, não foram feitos para esperar ou planejar a maneira com que se realizam, apenas surgem e seu clamor é urgente. Você é a alma que deseja, ou os desejos se desejam sozinhos?

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Por vezes, é melhor não se meter no que acontece por aí, mas observar tudo tomando distância, se preparando para intervir, caso seja imprescindível, senão melhor deixar tudo acontecer e se esgotar por si só. É melhor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Algumas palavras ficam engasgadas, mas talvez seja melhor isso do que colocar todas as cartas sobre a mesa de uma só vez. Sua alma sabe lidar com o mistério, desde que o suspense não se prolongue demais. E não prolongará.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As pessoas andam mudando muito, você é uma pessoa, portanto, você anda mudando muito também, porém, como sempre, é mais fácil perceber as mudanças alheias do que as próprias, porém, as essenciais são as próprias.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É importante priorizar a produtividade, porque assim você garantirá o fluxo fundamental de recursos que subsidiará tudo o mais que você também desejar. Programe e organize seu tempo produtivo, faça disso a prioridade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Às vezes, é melhor continuar sem saber nada do que, por enquanto, seria apenas suspeita, porque quanto mais a alma sabe, mais dolorido fica o cenário, e mais urgentes se tornam as mudanças necessárias.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É virtualmente impossível gostar completamente de alguém, sempre haverá alguma reticência, é inevitável, mas o fato pode ser aproveitado por você para compreender as reticências que as pessoas também têm ao seu respeito.