Cunhada de Zé Felipe, Hariany fala sobre suposta rivalidade com Virginia

Os rumores do envolvimento entre eles já circulavam há mais de um mês, após a participação da loira no clipe da música 'Raparigueiro' - (crédito: Observatorio dos Famosos) Observatório dos Famosos Observatório dos Famosos E-mail

Hariany Almeida utilizou as redes sociais na última segunda-feira (1º/1), e abriu o jogo sobre a relação que possui com Virginia Fonseca, esposa do seu cunhado, Zé Felipe. A influenciadora, que atualmente namora o cantor Matheus Vargas, reagiu em torno dos rumores.

Através dos Stories do Instagram, a ex-BBB surgiu com a também nora de Leonardo, e afastou as especulações do público. "Oh, Virginia, olha aqui, o povo acha que nós não interage", começou Hariany.

"Fala pra eles que nós interage", pediu ela. "Ah, esse povo tá… Gente, é que assim, a gente interage fora das telas", disparou Virginia Fonseca. "A gente sabe viver. Tem que mostrar pra provar", acrescentou a cunhada de Zé Felipe.

Em tempo, o relacionamento entre Hariany Almeida e o filho de Leonardo foi oficializado em setembro de 2023. Os rumores do envolvimento entre eles já circulavam há mais de um mês, após a participação da loira no clipe da música Raparigueiro, parceria entre Matheus Vargas e Zé Felipe.

Hariany Almeida e Virginia Fonseca (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Cunhada de Zé Felipe, Hariany Almeida fala sobre suposta rivalidade com Virginia Fonseca foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.