Andrea Beltrão retorna ao horário das seis da Globo após 26 anos

A atriz Andrea Beltrão, que está longe das novelas desde que esteve em Um Lugar ao Sol (2021), fará seu retorno ao gênero em No Rancho Fundo, substituta do remake de Elas por Elas, na faixa das seis.

Na trama assinada por Mário Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, a personagem da veterana será esposa do personagem de Alexandro Nero. O que antes era especulação na mídia, foi confirmado. O trabalho no enredo, inclusive, é marcado pelo retorno dela à faixa após 26 anos — seu último trabalho havia sido em Era Uma Vez….

Atualmente, Andrea Beltrão pode ser vista em Mulheres de Areia (1993), novela em reprise nas tardes da Globo, onde interpretou a destemida Tônia.

No Rancho Fundo possui previsão de lançamento para abril, e resgatará alguns personagens de Mar do Sertão (2022), a obra mais recente de Mario Teixeira. Apesar das escalações, a história não será uma continuação do folhetim, e ganhará novos personagens, principalmente entre os personagens principais.

