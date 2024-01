Descubra as belezas naturais e culturais das Ilhas Maurício

A vista da costa tropical sob o olhar da montanha Le Morne chama atenção para as paisagens das Ilhas Maurício (Wonderful Nature | Shutterstock) - (crédito: Edicase - entretenimento -> Diversão e arte) Edicase Edicase

As Ilhas Maurício, situadas no Oceano Índico, são um verdadeiro paraíso tropical com águas cristalinas que convidam a desfrutar das praias da região. Com um clima tropical durante todo o ano, o arquipélago é um destino popular para aqueles em busca de férias exóticas. As ilhas são conhecidas por sua diversidade cultural, resultado da influência de várias culturas, incluindo a indiana, africana, francesa e chinesa, que moldaram sua identidade.

Vista de tirar o fôlego

Localizada a cerca de 800 km da costa africana, a beleza natural das Ilhas Maurício é impressionante, com paisagens que variam de praias paradisíacas a montanhas, sendo que um dos principais destaques é o famoso pico de montanha Le Morne, que é Patrimônio Mundial da UNESCO e oferece uma vista panorâmica da região. As atividades ao ar livre são abundantes, desde mergulho com snorkel e mergulho com cilindro em recifes de corais até trilhas e passeios de barco para explorar as ilhas circundantes.

Uma das especialidades da gastronomia mauriciana é o prato rougaille (Imagem: Jerome.Romme | Shutterstock)

Gastronomia e cultura

A culinária mauriciana é uma delícia para os sentidos, com influências de todo o mundo. Os pratos locais, como o curry de peixe, o rougaille (um guisado de tomate e carne) e o dholl puri (um tipo de pão achatado recheado com lentilhas e molhos), são imperdíveis. Os habitantes locais são calorosos e acolhedores, proporcionando uma experiência cultural única aos visitantes.

Como se divertir nas Ilhas Maurício?

As Ilhas Maurício oferecem uma ampla gama de atividades de lazer, desde campos de golfe de classe mundial até spas luxuosos. A vida noturna é animada, com bares, restaurantes e clubes que tornam as noites tão emocionantes quanto os dias de sol.

Flora e fauna preservadas

O arquipélago também é conhecido por sua conservação ambiental, com vários esforços para preservar a flora e fauna únicas das ilhas. Além de suas belezas naturais e atividades emocionantes, as Ilhas Maurício também são famosas por suas acomodações de alto padrão.

Resorts de luxo à beira-mar, muitos deles com vilas privativas e vistas deslumbrantes do oceano, são comuns em toda a ilha. Esses estabelecimentos oferecem uma experiência exclusiva, com serviços de spa, restaurantes gourmet e uma atenção aos detalhes que garantem que os visitantes se sintam especiais durante sua estadia.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem