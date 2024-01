Conheça as maravilhas e os encantos de Dubai

Antes de descobrir o que fazer em Dubai, o ideal é saber qual é a melhor época para viajar. É importante saber que o clima da cidade é quente (muito quente!) e, mesmo no inverno, as temperaturas costumam ser altas. Por isso, evite viajar no verão. A época mais quente é entre junho e setembro.

O melhor é conhecer Dubai entre os meses de novembro e abril. Nessa época, apesar de ainda estar calor, é possível fazer passeios em feiras, cinemas ao ar livre, restaurantes com varandas, entre outros. Mas atenção: outra época que deve ser evitada trata-se do período do Hamadã, que tem duração de aproximadamente um mês. Nesta época, muitos estabelecimentos ficam fechados.

Fontes luminosas no Downtown Dubai

Se você está procurando o que fazer em Dubai, com certeza já pensou em ver o show das fontes luminosas, não é mesmo? O espetáculo acontece no Downtown Dubai, lago artificial da cidade. De 30 em 30 minutos, as fontes luminosas lançam jatos de água sincronizados ao som de diversos ritmos.

Explore o melhor da maior marina artificial

O melhor bairro da cidade está localizado à beira da maior marina artificial. É de lá que partem algumas embarcações que fazem passeios pelas águas do Golfo Pérsico. O Speed Boat é uma boa opção para quem quer conhecer a orla.

Há também outras opções de passeios e até cruzeiros noturnos. Outra dica é passear a pé pela orla e conhecer os vários bares, restaurantes e cafés do local. E, se quiser fazer compras, a dica é conhecer o Dubai Marina Mall, que tem lojas incríveis.

A Torre Califa tem 828 metros e é o mirante mais alto do mundo (Imagem: MDXB | Shutterstock)

Superando o medo de altura

Claro que não poderíamos deixar a torre mais alta do mundo de fora do nosso roteiro. A Torre Califa tem 828 metros e, durante sua construção, participaram mais de 12 mil pessoas de 30 países diferentes. O local tem dois mirantes; um no 124º andar, localizado a 442 metros de altura, e outro no 148º andar, com 555 metros de altura. Este último é, atualmente, o mirante mais alto do mundo e oferece uma vista da cidade em miniatura.

A magia do deserto de Dubai

Conhecer o deserto de Dubai é um dos passeios preferidos dos brasileiros. Para escolher o melhor passeio você pode procurar empresas especializadas. Há várias opções para todos os gostos. Uma delas é fazer o safari em carros 4×4 pelas dunas do deserto. Neste passeio há ainda um típico jantar beduíno com apresentação de dança do ventre.

Outras atividades

Além desses passeios, é possível visitar museus, o aquário e praias, além de parques temáticos, como o dos Smurfs, Legoland, Imeg Worlds, além do Global Village. Outra dica interessante é realizar os cruzeiros marítimos da Costa em SC que partem de Dubai. Vale a pena conferir!

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem