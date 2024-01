Nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024, acontece na programação da TV Globo, o Big Day, que tem o objetivo de divulgar quem são os participantes do BBB 24. A nova temporada do reality show estreia na próxima segunda-feira (8/1).

Que horas começa o Big Day?

De acordo com uma publicação do Gshow, alguns flashes do Big Day serão exibidos na programação da TV Globo ao longo do dia. Já a divulgação dos participantes começa na parte da tarde.

Ao que tudo indica, os anúncios devem ser exibidos a partir do primeiro intervalo do Jornal Hoje, ou da reprise de Mulheres de Areia.

Os telespectadores também poderão acompanhar a Maratona Big Day, com transmissão ao vivo no Gshow e no Globoplay. A live contará com apresentadores e convidados especiais repercutindo em tempo real o anúncio dos participantes do BBB 24.

Vale lembrar que, nesta sexta-feira (5/1), 18 nomes serão anunciados no Big Day. Já no domingo (7/1), durante o Fantástico, serão apresentados mais 7 homens e 7 mulheres, que disputarão mais 8 vagas na casa. Ao todo, o BBB 24 terá 26 participantes.

O post BBB 24: que horas começa o Big Day? foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.