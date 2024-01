O setor público consolidado registrou deficit primário de R$ 37,3 bilhões em novembro de 2023, ante um deficit de R$ 20,1 bilhões em novembro de 2022. Segundo os dados do Boletim de Estatísticas Fiscais, divulgado nesta sexta-feira (5/1) pelo Banco Central, a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) apresentou alta de 0,1 ponto percentual, chegando a 73,8% do Produto Interno Bruto (PIB).

Nos 12 meses encerrados em novembro, o setor público consolidado foi deficitário em R$ 131,4 bilhões, equivalente a 1,22% do PIB. O montante incorpora União, estados, municípios e estatais.

O rombo foi puxado pelo governo central, que registrou saldo negativo de R$ 38,9 bilhões nas contas em novembro. As empresas estatais também apresentaram defcit de R$ 343 milhões, enquanto os governos regionais tiveram superavit primário de R$ 2,0 bilhões.

O deficit nominal do setor público consolidado, que inclui despesas com juros, foi de R$ 80,9 bilhões em novembro. Um ano antes, o resultado havia sido deficitário em R$ 26,6 bilhões. O resultado nominal de novembro refletiu em um deficit primário de R$ 37,27 bilhões e uma conta de juros de R$ 43,6 bilhões.

No acumulado em 12 meses até novembro, o deficit nominal alcançou R$ 844,8 bilhões, equivalente a 7,82% do PIB, comparativamente ao deficit nominal de R$ 834,3 bilhões (7,77% do PIB), acumulado até o mês anterior.