Sessão da Tarde: 'Meu malvado favorito 3' é exibido nesta sexta (5/1)

Meu malvado favorito 3 é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta quinta-feira (5/1). A animação foi lançada em 2017 e é estrelada por Steve Carell, Trey Parker e Miranda Cosgrove. A produção está disponível no streaming da Telecine+. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Meu malvado favorito 3

O longa acompanha Gru e as filhas, Agnes, Margo e Edith, junto com os atrapalhados minions, combatem o ex-vilão Balthazar Bratt, que volta em busca de vingança após cair em esquecimento. No meio tempo, Gru descobre que tem um irmão gêmeo.

O elenco de Meu malvado favorito 3 é formado por Steve Carell, Trey Parker, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Kristen Wiig, Julie Andrews, Nev scharrel e Steve Coogan. A produção está sob direção de Kyle Balda e Pierre Coffin. O longa está disponível no streaming da Telecine+.