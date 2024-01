O tarólogo Igor Henrique, dono do perfil Igor Tarot na rede social X, ex-Twitter, com exclusiva ao Observatório dos Famosos, comentou que o BBB24, que estreia na próxima segunda-feira (08), no início irá patinar na audiência.

Apesar de tantas novidades anunciada por Tadeu Schmidt e Boninho em coletiva na última quinta-feira (04), o reality global não terá uma trajetória fácil, mas irá conseguir contornar situação, como frisou o tarólogo.

"Vejo uma resposta positiva", disse o dono do perfil com mais de 50 mil seguidores na rede social X. Além do reality global, o tarólogo previu um ano complicado para vários famosos queridos pelo público.

"Olha, não vejo o BBB24 começando bem não. Vejo que, no geral, as pessoas não estão muito satisfeitas, não estão criando expectativas, principalmente por causas das últimas edições que não foram tão boas assim. Por conta disso, vejo que não começa tão bom assim. Mas, no decorrer do programa, vejo uma resposta positiva, uma surpresa positiva para o telespectador. E acaba que terá um certo sucesso, sim, será melhor do que os dois últimos anos pelo menos."

O post ‘Não vejo o BBB24 começando bem’, dispara tarólogo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.