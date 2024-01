Nesta próxima segunda-feira (8), a Globo estreia a nova temporada do BBB. Em sua 24ª temporada, a edição apresentada por Tadeu Schmidt promete trazer grandes novidades, e proporcionar grandes reviravoltas com a lista de 26 participantes – o maior número de confinados da história do reality show.

Às vésperas da estreia da nova edição da casa mais vigiada do Brasil, as últimas temporadas do programa foram responsáveis por recordes, principalmente em votações, tenham sido entre os próprios competidores, ou no tradicional Paredão, que é definido pelo grande público.

Até hoje, a formação da berlinda proporciona uma gigantesca movimentação entre telespectadores e famosos dos mais diversos segmentos, ocasionando recordes nas votações, e até mesmo pelo número de votos obtidos pelos jogadores dentro do BBB.

Abaixo, o Observatório dos Famosos trouxe a lista dos participantes mais receberam votos na história do BBB. Confira:

Babu Santana (BBB20) – 42 votos Arthur Picoli (BBB21) – 35 votos Cezar Black (BBB23) – 32 votos Eliezer (BBB22) – 29 votos Amanda Meirelles (BBB23) – 27 votos Fred Nicácio (BBB23) – 26 votos Domitila Barros (BBB23) – 25 votos Douglas Silva (BBB22) – 25 votos Vanessa Mesquita (BBB14) – 25 votos Pedro Scooby (BBB22) – 24 votos Gustavo Marsengo (BB22) – 24 votos Natália Deodato (BBB22) – 24 votos Hariany Almeida (BBB19) – 23 votos Franciele Grossi (BBB14) – 23 votos Diana Reis (BBB11) – 23 votos Juliette (BBB21) – 22 votos Pocah (BBB21) – 22 votos Flayslane (BBB20) – 22 votos

O post BBB: saiba quais são os participantes que mais receberam votos na história do reality foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.