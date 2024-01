Bruna Biancardi surpreende com nova "indireta" na web

Bruna Biancardi continua na boca do povo, diante da sua relação conturbada com Neymar Jr! E desta vez, a influenciadora surpreendeu seus fãs e seguidores com mais uma publicação ‘enigmática’, com ares de indireta ao jogador.

Através do Instagram, Bruna refletiu sobre algumas mudanças que deseja para 2024, focando em pessoas e ocasiões que tragam paz.

"Que os nossos passos nos levem para bons lugares, que a nossa energia atraia gente do bem e que a vida nos apresente grandes oportunidades e que fique somente o que trouxer paz para o coração", dizia o texto.

Logo depois, diversos fãs repercutiram nas redes sociais, a publicação de Bruna Biancardi. "Aposto que é pro Neymar", comentou uma seguidora. "A Bruna está afiada esses dias hein! Só dando rajadão no Neymar", comentou outra.

Reprodução/Instagram

