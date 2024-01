MC Daniel declara torcida para Yasmin Brunet no BBB 24: "Tô contigo"

O BBB 24 já começou intenso e repleto de novidades, como a formação do primeiro paredão logo no segundo dia de confinamento. E Yasmin Brunet, disputa a preferência do público com Maycon e Giovanna.

E a modelo conta com uma torcida mega importante neste momento, a do MC Daniel, apontado como seu affair meses atrás.

"Tô cntg, conta cmg. Votem pra Yasmin Brunet continuar na casa! Ta só começando, ela vai longe e tem mto pra entregar em pautas que vcs vão se amarrar, sobre vida, jogo, carisma, humor, principalmente princípios e valores…", escreveu ele.

MC Daniel também publicou uma foto onde os dois aparecem coladinhos, no maior clima de chamego e romance.

Reprodução/Instagram

