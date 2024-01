Parcial revela primeiro eliminado do BBB 24; veja quem sai!

A primeira semana do BBB 24 tem sido de fortes e intensas emoções, com direito a paredão no segundo dia de confinamento. E a disputa segue intensa entre Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna, de acordo com a enquete do Portal UOL.

Por volta de 14h40, a atualização da enquete apontava que Maycon era o brother que corria o maior risco de eliminação na noite da próxima quinta(11).

Em sua última atualização, por volta das 16h, a enquete do Portal UOL contabilizava pouco mais de 33 mil votos únicos e marcava a eliminação de Maycon, com 18,36% dos votos.

Até o momento, Yasmin Brunet e Giovanna não correm risco de eliminação, de acordo com a enquete. A modelo lidera a pesquisa com 50,21% dos votos, enquanto a integrante do grupo pipoca aparece com 31,42%.

Reprodução/Gshow

