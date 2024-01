Você sabia? Rodriguinho, do BBB 24, já foi acusado de agredir ex-mulher

Rodriguinho, atual participante do grupo Camarote, do BBB 24, já foi envolvido em uma grande polêmica há alguns anos. Isso porque, o cantor, que ficou conhecido por ter sido integrante do grupo Os Travessos, foi acusado de agressão pela ex-mulher, Nanah Damasceno.

O caso ocorreu há cerca de três anos, e na época, a influenciadora digital publicou um vídeo nas redes sociais, dando detalhes do caso. Segundo ela, a situação aconteceu durante uma festa, onde os dois brigaram.

"Eu estava na festa da Heloísa [neta de Rodriguinho] com meus filhos, e eu cansei de esconder quem o Rodrigo é. Eu tive um relacionamento abusivo durante anos. Não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes", desabafou a ex-mulher de Rodriguinho.

Posteriormente, o próprio pagodeiro confirmou o desentendimento com Nanah Damasceno, e afirmou ter tentado se reconciliar com ela, de quem havia se separado há cerca de um ano e meio. "Declaro que sim, me exaltei, perdi o controle e me envergonho disso. Peço desculpas à Nanah, que é mãe dos meus filhos e a mulher a qual sempre fiz tudo o que pude para ver feliz. Inclusive, durante quase 1 ano e meio venho lutando para restaurar nossa família", disse, em nota, dias depois.

Passado a polêmica, os dois se reaproximaram, e restauraram a relação harmoniosa da família, mesmo sem a reconciliação. Atualmente, Rodriguinho é casado com a modelo e fotógrafa Bruna Amaral.

Rodriguinho e a ex-mulher, Nanah Damasceno (Foto: Reprodução/Instagram)

