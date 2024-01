BBB 24: Yasmin Brunet citada em fake news sobre tráfico humano por sisters

Yasmin Brunet teve o nome envolvido em uma grande polêmica no BBB 24, na manhã desta quarta-feira (10). A modelo, que foi indicada ao Paredão, se tornou alvo de assunto durante conversa entre Fernanda e Giovanna Pitel, sobre o polêmico caso de tráfico humano que ganhou a mídia em 2022.

Na ocasião, as sisters comentavam sobre a popularidade da modelo antes do confinamento, e o assunto veio à tona. "Quando eu tava vendo as mídias de quem poderia ir [pro BBB24], eu nunca vi elogios nas minhas redes sociais. As pessoas que eu sigo, eu só via gente malhando a Yasmin, fofoca pesada, real mesmo", iniciou Fernanda.

Pitel, então, contextualizou o caso de tráfico envolvendo o nome de Yasmin Brunet. "Eu vi nego falando até que ela trafica mulheres. Acusaram ela de ter um esquema internacional de tráfico. Só que a mulher que estava sequestrando não gosta dela, a mulher odeia ela, disse que a Yasmin era realmente traficante de mulheres", disse a assistente social. "A mãe da Yasmin é muito ativa na luta pelas mulheres, por conta da violência, então fez muito sentido na internet, a mãe dela ter uma empresa de fachada em defesa de mulheres e por baixo dos panos estar traficando mulheres. Montaram uma coisa que a Yasmin disse: ‘Meu Deus'", relembrou a sister.

Fernanda, então, justificou o motivo de ter planejado colocar Yasmin Brunet na primeira berlinda, com base nas suas conclusões feitas antes do confinamento no BBB 24. "Como eu vi muito hate, meu pensamento foi lógico. Eu falei: ‘eu colocaria uma pessoa que eu sei que tem muito hate, porquê sei que pode me favorecer de uma parte’. Eu devo ter haters agora, que é bem menos do que ela já constrói, ou atiça há muito tempo sem querer", disse a modelo.

Fernanda disse que nas redes sociais dela, quando saiu o nome da Yasmin, ela só viu comentários negativos.

Pitel disse: "Eu vi nego falando até que ela trafica mulheres." ???? #BBB24 #BBBB24

Relembre o caso

Na época, Yasmin Brunet foi acusada por uma das seguidoras de Kat Torres, de estar envolvida em um esquema de tráfico de mulheres nos Estados Unidos. A influenciadora e coach, que foi presa, chegou a ameaçar a filha de Luiza Brunet publicamente, com xingamentos e ainda afirmou que praticaria "magia negra" e lançaria maldições para a modelo.

