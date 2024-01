FAMOSOS

Avião com Sthefany Brito faz pouso de emergência após passageira passar mal A artista ainda disse que demoraram para tirá-la da aeronave. "Eles perguntaram se tinha médico no avião. A gente não viu exatamente o que aconteceu. Vi meio por alto que parece que ela teve parada cardíaca", revelou pelos Stories do Instagram na quarta-feira (11/1)