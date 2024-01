BBB 24: Maycon é o primeiro eliminado da temporada

Nesta quinta-feira (11/1), o Big Brother Brasil 24 anunciou o primeiro eliminado. O catarinense Maycon, integrante do grupo Pipoca, é o primeiro participante a deixar a casa nesta temporada. Neste paredão, o público deveria votar em um brother para ficar no programa.

O merendeiro escolar foi o menos votado para ficar no reality, com 8,46% dos votos. Yasmin Brunet foi a mais votada pelo público, com 49,34, seguida por Giovanna, que teve 42,2%.

O que é capacitismo? Entenda termo discutido após falas no BBB 24

Com apenas quatro dias de programa, o primeiro eliminado causou problema na casa e foi um dos assuntos da internet após comentários interpretados como preconceituosos contra o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues. Na ocasião, Maycon chamou a prótese de Vinícius de “cotinho” e perguntou se podia colocar um apelido nela.