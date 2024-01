Emmy Awards: veja principais indicados e onde assistir

Após ser adiado devido a greve de atores de Hollywood, o Emmy Awards será realizado nesta segunda-feira (15/1), no Peacock Theatre em Los Angeles.. A premiação reconhece programas e profissionais da televisão. Incialmente a cerimônia seria em setembro de 2023.

Entre os indicados, a série da HBO Succession, que estreou a última temporada no ano passado, recebeu o maior número de indicações, com 27. A série já foi destaque no Globo de Ouro, na semana passada, quando recebeu quatro prêmios. Também se destacaram a série The Last of Us, com 24 indicações, The White Lotus com 23 e Ted Lasso com 21.

Os artistas com múltiplas indicações este ano incluem Pedro Pascal (The Last of Us, Saturday Night Live e Patagonia: Life on the Edge of the World), Murray Bartlett (The Last Of Us e Welcome To Chippendales), Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel e Family Guy), Quinta Brunson (Abbott Elementary e Saturday Night Live), Bill Hader (atuação, direção e roteiro para Barry), Sharon Horgan (atuação e roteiro para Bad Sisters), Melanie Lynskey (Yellowjackets e The Last of Us), Jason Sudeikis (atuação e roteiro para Ted Lasso) e Ali Wong (BEEF e Tuca e Bertie). A lista completa de indicados pode ser vista aqui.

A cerimônia será transmitida ao vivo pela TNT e HBO Max a partir das 21h30.

Confira os indicados a melhor série e onde assistir

Melhor série de drama

Andor (Disney +)

Better Call Saul (Netflix)



The Crown (Netflix)



A Casa do Dragão (HBO+)



The Last of Us (HBO+)



Succession (HBO+)



The White Lotus (HBO+)



Yellowjackets (Paromount+ e Netflix)



Melhor série em formato limitado ou série de TV

Treta (Netflix)

Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix)



Daisy Jones & the Six (Amazon Prime Video)



A Nova Vida de Toby (Star+)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Melhor série de comédia

Abbott Elementary (Star+)



Barry (Amazon Prime Video)



O Urso (Star+)



Jury Duty (Amazon Prime Video)



Maravilhosa Sra. Maisel (Amazon Prime Video)



Only Murders in the Building (Star+)



Ted Lasso (Apple TV)



Wandinha (Netlix)



