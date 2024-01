Descendência brasileira: conheça Mia Goth, atriz acusada de agressão

A atriz queridinha dos fãs de terror, Mia Gypsy Mello da Silva Goth é filha de mãe brasileira e pai canadense. A artista é neta de Maria Gladys, famosa atriz da Globo que participou das novelas Hilda Furacão e Vale Tudo, além dos filmes Todas as Mulheres do Mundo e Os Fuzis. Mia está sendo processada e acusada de agredir o figurante James Hunter nas filmagens do longa MaXXXine, em abril de 2022.

James foi contratado para ser figurante no filme, em uma das cenas ele precisava ficar deitado no chão e Mia passaria por ele correndo, a atriz então teria chutado Hunter, que reclamou com a produção. Em outra tomada, Hunter diz que Goth teria chutado sua cabeça de propósito.

Mia chegou a morar no Brasil quando era bebê, saindo do país com 5 anos de idade, quando foi para a Inglaterra. Aos 10 anos foi para o Canadá para morar com o pai. Aos 12, foi morar em Londres onde estudou e virou atriz.

Seu primeiro papel foi em 2013 no filme Ninfomaníaca: Volume 2, de 2013, do diretor Lars von Trier. Depois, ela também estreou na televisão ao participar de um episódio da série de drama criminal da Sky Atlantic, The Tunnel (2013 - 2018). Ela seguiu sua trajetória aparecendo em Magpie, curta-metragem de 2015; The Survivalist, filme de ação de 2015; Wallander (2008 - 2016); e Evereste, thriller de 2015.

Em 2017, seguiu para o gênero terror ao estrelar o filme A Cura, dirigido por Gore Verbinski. Na sequência, em 2018, Goth participou do remake de Suspiria, de Luca Guadagnino. Porém, foi em 2022 que a carreira da estrela decolou ainda mais através dos filmes X: A Marca da Morte e Pearl, dirigidos por Ti West. Em 2023 estrelou Infinity Pool (2023), dirigido por Brandon Cronenberg, ao lado do ator sueco Alexander Skarsgård.

Em 2021, Mia apareceu no programa A Noite É Nossa, da TV Record, onde mandou uma mensagem para a avó. "Minha avó é a maior inspiração da minha vida. Ela é a mulher mais forte que eu conheço é uma atriz extraordinária. Meu tempo morando com ela no Rio foi minha parte favorita da minha infância”, disse a atriz.

Atualmente com 30 anos de idade, Mia Goth tem cidadania em três regiões: Reino Unido, Brasil e Canadá.